Michael C. Carlos Museum в Атланте
О месте
Один из лучших художественно-археологических музеев на юго-востоке США, расположенный в студенческом городке Университета Эмори в Атланте. В его коллекции представлено более 17 000 артефактов из Древнего Египта, Греции, Рима, стран Азии, Африки и обеих Америк.
Контакты
571 South Kilgo Cir NE 3rd floor, Atlanta, GA 30322
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье12:00 - 17:00