Michael C. Carlos Museum в Атланте

О месте

Один из лучших художественно-археологических музеев на юго-востоке США, расположенный в студенческом городке Университета Эмори в Атланте. В его коллекции представлено более 17 000 артефактов из Древнего Египта, Греции, Рима, стран Азии, Африки и обеих Америк.