Atlas в Атланте
О месте
Роскошный ресторан современной американской и европейской кухни в Атланте, расположенный в элитном отеле The St. Regis (район Бакхед). Он знаменит благодаря изысканному меню, потрясающей коллекции искусства XX века и признанию экспертами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
88 W Paces Ferry Rd NW, Atlanta, GA 30305
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00