Staplehouse в Атланте
О месте
Один из самых знаковых гастрономических проектов Атланты, история создания которого неразрывно связана с взаимопомощью, трагедией и триумфом местного сообщества. Расположенное в историческом районе Old Fourth Ward, это заведение прошло путь от закрытого домашнего клуба до лучшего нового ресторана Америки и обладателя звезды Michelin.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
541 Edgewood Ave SE, Atlanta, GA 30312
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 21:00