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Staplehouse в Атланте

Staplehouse

О месте

Один из самых знаковых гастрономических проектов Атланты, история создания которого неразрывно связана с взаимопомощью, трагедией и триумфом местного сообщества. Расположенное в историческом районе Old Fourth Ward, это заведение прошло путь от закрытого домашнего клуба до лучшего нового ресторана Америки и обладателя звезды Michelin.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

541 Edgewood Ave SE, Atlanta, GA 30312
+14045245005

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 21:00
Контакты
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