Tomo в Атланте
О месте
Элитный ресторан современной японской кухни в Атланте (район Бакхед), отмеченный гидом Мишлен. Заведение славится безупречными суши, сезонными блюдами и роскошным выбором саке. Ресторан расположен на первом этаже современного здания Ritz-Carlton Residences.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3630 Peachtree Rd NE Suite #140, Atlanta, GA 30326
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00