The Chastain в Атланте
О месте
Высококлассный ресторан новой американской кухни (New American Bistro), расположенный на окраине одноименного парка Chastain Park в престижном районе Бакхед в Атланте, штат Джорджия. Заведение под руководством шеф-повара и владельца Кристофера Гроссмана знаменито своей концепцией «от фермы до стола» (farm-to-table) и отмечено престижной Зелёной звездой гида Michelin за экологичность и устойчивое развитие.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
4320 Powers Ferry Rd NW, Atlanta, GA 30342
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 14:00
Вторник07:00 - 21:00
Среда07:00 - 21:00
Четверг07:00 - 21:00
Пятница07:00 - 22:00
Суббота07:00 - 22:00
Воскресенье07:00 - 21:00