The Chastain в Атланте

О месте

Высококлассный ресторан новой американской кухни (New American Bistro), расположенный на окраине одноименного парка Chastain Park в престижном районе Бакхед в Атланте, штат Джорджия. Заведение под руководством шеф-повара и владельца Кристофера Гроссмана знаменито своей концепцией «от фермы до стола» (farm-to-table) и отмечено престижной Зелёной звездой гида Michelin за экологичность и устойчивое развитие.