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Lazy Betty в Атланте

Lazy Betty

О месте

Престижный ресторан современной американской кухни в районе Мидтаун Атланты, отмеченный звездой «Мишлен». Заведение под руководством шеф-повара Рона Хсу предлагает изысканные дегустационные сеты, гармонично сочетающие французские и азиатские кулинарные традиции. Ресторан славится элегантной, но уютной атмосферой для роскошного ужина.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

999 Peachtree St NE Ste 140, Atlanta, GA 30309
+14708511199

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 20:00
Среда17:00 - 20:00
Четверг17:00 - 20:00
Пятница17:00 - 21:00
Суббота17:00 - 21:00
Контакты
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