Lazy Betty в Атланте
О месте
Престижный ресторан современной американской кухни в районе Мидтаун Атланты, отмеченный звездой «Мишлен». Заведение под руководством шеф-повара Рона Хсу предлагает изысканные дегустационные сеты, гармонично сочетающие французские и азиатские кулинарные традиции. Ресторан славится элегантной, но уютной атмосферой для роскошного ужина.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
999 Peachtree St NE Ste 140, Atlanta, GA 30309
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 20:00
Среда17:00 - 20:00
Четверг17:00 - 20:00
Пятница17:00 - 21:00
Суббота17:00 - 21:00