Delbar Middle Eastern в Атланте
О месте
Популярный ресторан ближневосточной и персидской кухни в Атланте (отмечен путеводителем Мишлен). Концепция заведения построена на семейных традициях и аутентичных вкусах Ирана, где еда объединяет людей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
870 Inman Vlg Pkwy NE Apt 1, Atlanta, GA 30307
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Вторник16:00 - 22:00
Среда16:00 - 22:00
Четверг16:00 - 22:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 21:00