The General Muir в Атланте
О месте
Ресторан назван в честь корабля, доставившего беженцев в Нью-Йорк в 1949 году. Популярный, современный американский ресторан в Атланте, вдохновленный классическими нью-йоркскими еврейскими закусочными. Он предлагает традиционные блюда, возвращенные к своим ремесленным корням.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1540 Avenue Pl B-230, Atlanta, GA 30329
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 14:00
Вторник08:00 - 14:00
Среда08:00 - 20:30
Четверг08:00 - 20:30
Пятница08:00 - 21:00
Суббота08:00 - 21:00
Воскресенье08:00 - 20:30