The General Muir в Атланте

О месте

Ресторан назван в честь корабля, доставившего беженцев в Нью-Йорк в 1949 году. Популярный, современный американский ресторан в Атланте, вдохновленный классическими нью-йоркскими еврейскими закусочными. Он предлагает традиционные блюда, возвращенные к своим ремесленным корням.