Lyla Lila в Атланте
О месте
Модный ресторан южно-европейской и итальянской кухни в Мидтауне, Атланта, от шеф-повара Крейга Ричардса, отмеченный гидом Мишлен. Он славится элегантной атмосферой, авторской пастой, сезонным меню и отличной картой натуральных вин.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
693 Peachtree St NE Unit 118, Atlanta, GA 30308
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 21:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 21:00