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Bacchanalia в Атланте

Bacchanalia

О месте

Культовый ресторан современной американской кухни, удостоенный звезды Мишлен, который работает с 1993 года. Он славится сезонным меню из органических продуктов, многие из которых выращиваются на собственной ферме владельцев.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1460 Ellsworth Industrial Blvd NW Ste 1, Atlanta, GA 30318
+14043650410

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 21:30
Вторник17:30 - 21:30
Среда17:30 - 21:30
Четверг17:30 - 21:30
Пятница17:30 - 21:30
Суббота17:30 - 21:30
Контакты
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