Bacchanalia в Атланте
О месте
Культовый ресторан современной американской кухни, удостоенный звезды Мишлен, который работает с 1993 года. Он славится сезонным меню из органических продуктов, многие из которых выращиваются на собственной ферме владельцев.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1460 Ellsworth Industrial Blvd NW Ste 1, Atlanta, GA 30318
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 21:30
Вторник17:30 - 21:30
Среда17:30 - 21:30
Четверг17:30 - 21:30
Пятница17:30 - 21:30
Суббота17:30 - 21:30