Little Sparrow в Атланте
О месте
Изысканный французский ресторан, расположенный в популярном районе Westside Provisions District. Создателем заведения является известный шеф-повар и ресторатор Форд Фрай. Название ресторана — это отсылка к прозвищу легендарной французской певицы Эдит Пиаф.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1198 Howell Ml Rd #18, Atlanta, GA 30318
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота10:30 - 23:00
Воскресенье10:30 - 22:00