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Little Sparrow в Атланте

Little Sparrow

О месте

Изысканный французский ресторан, расположенный в популярном районе Westside Provisions District. Создателем заведения является известный шеф-повар и ресторатор Форд Фрай. Название ресторана — это отсылка к прозвищу легендарной французской певицы Эдит Пиаф.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

1198 Howell Ml Rd #18, Atlanta, GA 30318
+14043552252

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота10:30 - 23:00
Воскресенье10:30 - 22:00
Контакты
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