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Atlas Beach Club в Бали

Atlas Beach Club

О месте

Крупнейший в мире пляжный клуб на Бали в Чангу (рядом с Atlas Super Club). Он занимает 2,9 га с бесконечными бассейнами, белым песком, садами и видом на океан, идеален для дневного отдыха и вечерних вечеринок.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Jl. Pantai Berawa No.88, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
+623613007222

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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