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Vault Nightclub Bali в Бали

Vault Nightclub Bali

О месте

Модный подземный ночной клуб в Чангу. Это стильное место с оживленным танцполом, выступлениями диджеев (hip-hop, R&B, EDM, techno), уютной лаундж-зоной и суши-баром, популярное место.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Jl. Pantai Berawa No.99, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 04:00
Среда22:00 - 04:00
Четверг22:00 - 04:00
Пятница22:00 - 04:00
Суббота22:00 - 04:00
Контакты
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