Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

FINNS Beach Club в Бали

FINNS Beach Club

О месте

Легендарный пляжный клуб в Чангу, признанный лучшим в мире благодаря 170-метровой береговой линии, бамбуковой архитектуре, 4 инфинити-бассейнам и ежедневным вечеринкам с DJ.

Особенности

Терраса
Живая музыка
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Jl. Pantai Berawa No.99, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
+623618446327

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM