FINNS Beach Club в Bali
О месте
Легендарный пляжный клуб в Чангу, признанный лучшим в мире благодаря 170-метровой береговой линии, бамбуковой архитектуре, 4 инфинити-бассейнам и ежедневным вечеринкам с DJ.
Особенности
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Jl. Pantai Berawa No.99, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00