Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Pura Luhur Uluwatu в Бали

Pura Luhur Uluwatu

О месте

Храм расположенный на краю 90-метровой скалы над Индийским океаном на юго-западной оконечности полуострова Букит. Основан в X веке святым Нирартахой (Данг Хьянг Нирартой) для защиты острова от морских духов и демонов, храм посвящён богу Рудре (форме Шивы) и включает святилища Брахмы, Вишну и Рату Багус Джуриты.

Контакты

Pecatu, South Kuta, Badung, Bali, Indonesia

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 19:00
Вторник07:00 - 19:00
Среда07:00 - 19:00
Четверг07:00 - 19:00
Пятница07:00 - 19:00
Суббота07:00 - 19:00
Воскресенье07:00 - 19:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM