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Agung Rai Museum of Art в Бали

Agung Rai Museum of Art

О месте

Художественных музей на Бали, расположенный в культурной столице острова, Убуде. Это не просто музей, а целый культурный центр, посвящённый балийскому и индонезийскому искусству.

Особенности

Парковка
Wi-Fi

Контакты

Jl. Raya Pengosekan Ubud, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
+62361976659

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00
Контакты
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