Agung Rai Museum of Art в Бали
О месте
Художественных музей на Бали, расположенный в культурной столице острова, Убуде. Это не просто музей, а целый культурный центр, посвящённый балийскому и индонезийскому искусству.
Особенности
Парковка
Wi-Fi
Контакты
Jl. Raya Pengosekan Ubud, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00