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One Eighty Dayclub в Бали

One Eighty Dayclub

О месте

Клуб на утёсе в Улувату, Бали, с панорамным видом на Индийский океан, стеклянным бассейном и лаунж-зоной для отдыха, еды и коктейлей.

Особенности

Панорамный вид
Терраса
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Banjar Dinas Kangin Jl. Pura, Uluwatu, Jl. Goa Lempeh, Pecatu, Kabupaten Badung, Bali 80361
+623618470700

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Вторник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 21:00
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