Bali Botanical Garden в Бали
О месте
Крупнейший ботанический сад Индонезии площадью 157 га в прохладных горах Бедугул на высоте 1300 м над уровнем моря. Это идеальное место для пеших прогулок среди тропических растений, орхидей, кактусов и бамбуковых рощ с видами на озеро Братан.
Контакты
Jl. Kebun Raya, Candikuning, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali 82191
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 16:00
Вторник08:00 - 16:00
Среда08:00 - 16:00
Четверг08:00 - 16:00
Пятница08:00 - 16:00
Суббота08:00 - 17:00
Воскресенье08:00 - 17:00