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Bali Botanical Garden в Бали

Bali Botanical Garden

О месте

Крупнейший ботанический сад Индонезии площадью 157 га в прохладных горах Бедугул на высоте 1300 м над уровнем моря. Это идеальное место для пеших прогулок среди тропических растений, орхидей, кактусов и бамбуковых рощ с видами на озеро Братан.

Контакты

Jl. Kebun Raya, Candikuning, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali 82191
+623682033211

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 16:00
Вторник08:00 - 16:00
Среда08:00 - 16:00
Четверг08:00 - 16:00
Пятница08:00 - 16:00
Суббота08:00 - 17:00
Воскресенье08:00 - 17:00
Контакты
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