Apéritif Restaurant в Бали
О месте
Премиальный ресторан высокой кухни в Убуде на Бали, предлагающий дегустационные сеты с невероятными вкусами, индонезийскими ингредиентами и опциями для веганов/вегетарианцев.
Особенности
Терраса
Бронирование столов
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Валет-паркинг
Парковка
Контакты
Br. Nagi, Jl. Lanyahan, Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00