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Koral Restaurant (The Apurva Kempinski) в Бали

Koral Restaurant (The Apurva Kempinski)

О месте

Первый подводный ресторан-аквариум на острове, сочетающий современную кухню с видом на акул, манту и тропических рыб прямо из зала.

Особенности

Посадочные места
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Принимают карты
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Парковка
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali
+623612092288

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30
Контакты
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