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Cuca Restaurant в Бали

Cuca Restaurant

О месте

Популярный ресторан в Джимбаране на Бали, сочетающий casual fine dining с тапас, коктейлями и десертами из местных ингредиентов.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Полный бар
Бронирование столов
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Jl. Yoga Perkanthi, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80364
+6281236870486

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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