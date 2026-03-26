The Cave by Chef Ryan Clift в Bali
О месте
Эксклюзивный подземный ресторан высокой кухни в Улувату на Бали, расположенный в природной пещере. Шеф-повар Райан Клифт предлагает дегустационные сеты из 7 или 10 блюд современной гастрономии с акцентом на сезонные ингредиенты, с опцией пейринга вина или коктейлей.
Особенности
Посадочные места
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Валет-паркинг
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Вегетарианские блюда
Контакты
Jalan Pura Goa Lempeh, Banjar Dinas Kangin, Pecatu, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00