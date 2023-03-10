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Элитные виллы в Бали

Здесь хочется забыть о расписании, босиком выйти к бассейну и позволить дню развиваться естественно. Вилла становится частью тропического образа жизни, где отдых ощущается не как редкая привилегия, а как привычное состояние.

Что мы предлагаем

На острове вилла становится частью самого отдыха, а не просто местом, где вы проводите ночь. Мы выбираем варианты, позволяющие наслаждаться природой, приватностью и расслабленным ритмом без лишней формальности.

  • Объекты, интересные для приобретения с возможностью личного использования.
  • Организация поиска и просмотров с учётом желаемого ритма и продолжительности пребывания.
  • Аренда вилл с бассейнами, садами и открытыми зонами для отдыха.
  • Частные резиденции для длительного проживания и сезонных поездок.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Вилла на Бали может быть продолжением курортного отдыха, частью спокойной жизни среди природы или местом для более уединённого побега от привычного ритма.

  • Canggu — современная островная жизнь, приватные виллы, рестораны и расслабленная международная атмосфера.
  • Seminyak — сочетание пляжного отдыха, гастрономии, дизайна и активной вечерней жизни.
  • Uluwatu — впечатляющие океанские панорамы, скалы и более камерное ощущение острова.
  • Ubud — зелёные ландшафты, тропическая тишина и особая связь с искусством и балийской культурой.

Дополнительные услуги

Персональный wellness- и lifestyle-сервис делает пребывание на вилле максимально комфортным.

  • Персональный тренер, массажист и SPA-процедуры непосредственно на вилле.
  • Частный шеф-повар для ежедневного меню, ужинов и особых мероприятий.
  • Организация серфинга, дайвинга, трекинга и индивидуальных маршрутов по острову.
  • Яхты и вертолёты для морских прогулок и необычных путешествий по Бали.

Почему выбирают нас

Главная ценность сервиса заключается в возможности действительно отключиться от организационных вопросов и сосредоточиться на самом отдыхе.

  • Отбираем локальных партнёров с пониманием высокого уровня гостеприимства и индивидуального сервиса.
  • Организуем бытовые и персональные запросы через одну точку контакта.
  • Помогаем выстроить комфортный ритм проживания без перегруженной программы.
  • Сочетаем работу международной команды с локальным знанием острова и его возможностей.

Услуги для владельцев вилл

Успешная курортная вилла живёт в ритме сезона, поэтому её коммерческая привлекательность требует постоянного внимания к гостевому опыту.

  • Вывод объекта на международную аудиторию путешественников, ценящих приватный формат отдыха.
  • Организация заселений, гостевой коммуникации и дополнительных запросов во время проживания.
  • Контроль клининга, обслуживания бассейна, сада и других регулярных процессов.
  • Формирование гибкой арендной модели с учётом сезонности и особенностей спроса.

Гарантия безопасности сделки

При работе с арендой или приобретением недвижимости за рубежом особенно важна координация между клиентом, собственником и локальными специалистами.

  • Проверка предоставленных документов и условий конкретного предложения.
  • Согласование договора, сроков, платежей и дополнительных обязательств.
  • Организация взаимодействия с местными представителями в процессе оформления.
Контакты
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