Аренда яхты в Бали

Что мы предлагаем

Островной чартер легко подстроить под настроение дня. Можно отправиться к удалённым берегам, устроить обед на воде или провести несколько часов в полном уединении.

Яхты для прогулок к островам и тихим бухтам.

Частные выходы с купанием, снорклингом и отдыхом на якоре.

Организация обеда, ужина или вечернего сервиса на борту.

Чартеры для небольших компаний, романтических поездок и частных праздников.

Весь маршрут можно построить без привязки к стандартной экскурсионной программе.