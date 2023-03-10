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Аренда яхты в Бали

Босиком на палубе, тёплый ветер, вода вокруг и никакого расписания, кроме того, которое вы выбираете сами. Частная яхта превращает день у океана в полноценное ощущение свободы.

Что мы предлагаем

Островной чартер легко подстроить под настроение дня. Можно отправиться к удалённым берегам, устроить обед на воде или провести несколько часов в полном уединении.

  • Яхты для прогулок к островам и тихим бухтам.
  • Частные выходы с купанием, снорклингом и отдыхом на якоре.
  • Организация обеда, ужина или вечернего сервиса на борту.
  • Чартеры для небольших компаний, романтических поездок и частных праздников.

Весь маршрут можно построить без привязки к стандартной экскурсионной программе.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

На тропической воде особенно ценится ощущение полной свободы, когда экипаж остаётся незаметным, но всегда готов помочь. Можно спокойно отдыхать, проводить время в воде или задержаться на борту до заката.

  • Закуски, тропические фрукты и блюда от шефа по заранее согласованному списку.
  • Помощь с инвентарем для снорклинга и организация комфортного отдыха у воды.
  • Ненавязчивое присутствие экипажа с акцентом на полную приватность гостей.

Дополнительные услуги

Тропический день располагает к более свободному сценарию. После нескольких часов на воде можно продолжить отдых на берегу, устроить приватный ужин или посвятить время исключительно плаванию и спокойному уединению.

  • Организация приватной пляжной остановки с шезлонгами, полотенцами и обслуживанием.
  • Wellness-программа на борту: массаж, процедуры для расслабления и персональная подготовка пространства.
  • Снорклинг и морские развлечения с подбором оборудования под гостей.
  • Экзотические фрукты, кокосы, свежие соки и паназиатские блюда, приготовленные с учётом индивидуальных предпочтений.

Маршруты и направления

Юго-восточное побережье Бали удобно использовать как отправную точку для островных маршрутов. Уже в течение одного дня можно сменить курортную линию на прозрачные воды Нуса-Лембонгана, скалистые берега Нуса-Пениды и места для снорклинга.

  • Санур — Нуса-Лембонган — островной маршрут с купанием и спокойной остановкой у берега.
  • Нуса-Лембонган — Нуса-Ченинган — короткий переход между соседними островами с возможностью провести больше времени на воде.
  • Нуса-Пенида — более выразительный маршрут вдоль скалистого побережья, бухт и открытых морских панорам.
  • Нуса-Пенида — Манта-Пойнт — направление для гостей, которым интересны снорклинг и наблюдение за морской жизнью.

Яхты для особых случаев

Тропический пейзаж позволяет строить события вокруг света, природы и ощущения уединения. Яхта особенно хорошо подходит для тех случаев, когда сама атмосфера важнее формального протокола.

  • Предложение руки и сердца на закате — маршрут рассчитывается так, чтобы главный момент пришёлся на закат, с приватной сервировкой и заранее подготовленными деталями.
  • День отдыха и восстановления — спокойная программа с лёгким питанием, йогой, массажем или другими процедурами по запросу.
  • Съёмочный день для бренда — съёмки курортной одежды, украшений, косметики и других товаров на фоне океана.

Тропический день на воде легко превращается в историю, которую хочется не только запомнить, но и сохранить в кадре.

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