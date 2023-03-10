Аренда яхты в Бали
Босиком на палубе, тёплый ветер, вода вокруг и никакого расписания, кроме того, которое вы выбираете сами. Частная яхта превращает день у океана в полноценное ощущение свободы.
Что мы предлагаем
Островной чартер легко подстроить под настроение дня. Можно отправиться к удалённым берегам, устроить обед на воде или провести несколько часов в полном уединении.
- Яхты для прогулок к островам и тихим бухтам.
- Частные выходы с купанием, снорклингом и отдыхом на якоре.
- Организация обеда, ужина или вечернего сервиса на борту.
- Чартеры для небольших компаний, романтических поездок и частных праздников.
Весь маршрут можно построить без привязки к стандартной экскурсионной программе.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На тропической воде особенно ценится ощущение полной свободы, когда экипаж остаётся незаметным, но всегда готов помочь. Можно спокойно отдыхать, проводить время в воде или задержаться на борту до заката.
- Закуски, тропические фрукты и блюда от шефа по заранее согласованному списку.
- Помощь с инвентарем для снорклинга и организация комфортного отдыха у воды.
- Ненавязчивое присутствие экипажа с акцентом на полную приватность гостей.
Дополнительные услуги
Тропический день располагает к более свободному сценарию. После нескольких часов на воде можно продолжить отдых на берегу, устроить приватный ужин или посвятить время исключительно плаванию и спокойному уединению.
- Организация приватной пляжной остановки с шезлонгами, полотенцами и обслуживанием.
- Wellness-программа на борту: массаж, процедуры для расслабления и персональная подготовка пространства.
- Снорклинг и морские развлечения с подбором оборудования под гостей.
- Экзотические фрукты, кокосы, свежие соки и паназиатские блюда, приготовленные с учётом индивидуальных предпочтений.
Маршруты и направления
Юго-восточное побережье Бали удобно использовать как отправную точку для островных маршрутов. Уже в течение одного дня можно сменить курортную линию на прозрачные воды Нуса-Лембонгана, скалистые берега Нуса-Пениды и места для снорклинга.
- Санур — Нуса-Лембонган — островной маршрут с купанием и спокойной остановкой у берега.
- Нуса-Лембонган — Нуса-Ченинган — короткий переход между соседними островами с возможностью провести больше времени на воде.
- Нуса-Пенида — более выразительный маршрут вдоль скалистого побережья, бухт и открытых морских панорам.
- Нуса-Пенида — Манта-Пойнт — направление для гостей, которым интересны снорклинг и наблюдение за морской жизнью.
Яхты для особых случаев
Тропический пейзаж позволяет строить события вокруг света, природы и ощущения уединения. Яхта особенно хорошо подходит для тех случаев, когда сама атмосфера важнее формального протокола.
- Предложение руки и сердца на закате — маршрут рассчитывается так, чтобы главный момент пришёлся на закат, с приватной сервировкой и заранее подготовленными деталями.
- День отдыха и восстановления — спокойная программа с лёгким питанием, йогой, массажем или другими процедурами по запросу.
- Съёмочный день для бренда — съёмки курортной одежды, украшений, косметики и других товаров на фоне океана.
Тропический день на воде легко превращается в историю, которую хочется не только запомнить, но и сохранить в кадре.