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Apinya Wangkeeree

Бангкоке

Apinya Wangkeeree

О гиде

Бангкок прячет свои лучшие места за неприметными дверями — тот бар без вывески на верхнем этаже, куда пускают по одному только имени, или частный клуб, где ночь начинается после того, как обычный город уснул. Я знаю эти адреса не из списков, а потому что здесь меня ждут за столом, который не бронируют. Хотите пример? Есть комната над старым магазином в Чайнатауне, где подают коктейли на настойках из местных трав, и туда я приведу вас без единого вопроса на входе.

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