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The Bamboo Bar в Бангкоке

The Bamboo Bar

О месте

Легендарный джаз-бар в отеле Mandarin Oriental Bangkok. Он предлагает изысканную атмосферу 1950-х с видом на реку Чао Прайя, идеален для романтики или элитного отдыха.

Особенности

Коктейльная карта
Живая музыка
Терраса
Парковка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500
+6626599000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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