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View Rooftop Bangkok в Бангкоке

View Rooftop Bangkok

О месте

Стильный средиземноморский руфтоп-ресторан и бар на 9-м этаже Novotel Bangkok Platinum Pratunam с панорамными видами на центр Бангкока. Он идеален для ужина на закате, коктейлей и расслабленного отдыха с живой музыкой в непринужденной, но престижной атмосфере.

Особенности

Терраса
Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Посадочные места
Тихая обстановка
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

9th Floor, Novotel Bangkok, Platinum Pratunam, 220 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400
+6622091700

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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