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Spaceplus Bangkok в Бангкоке

Spaceplus Bangkok

О месте

Один из самых популярных люксовых ночных клубов в Бангкоке, известный масштабными EDM-вечеринками и фестивальной атмосферой. Он расположен в центре ночной жизни RCA и предлагает VIP-зоны с премиум-сервисом.

Особенности

Полный бар
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

31/10 3rd floor, RCA plaza, Soi Phetchaburi 47, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
+66917309228

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник21:00 - 03:00
Вторник21:00 - 03:00
Среда21:00 - 03:00
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 03:00
Суббота21:00 - 03:00
Воскресенье21:00 - 03:00
Контакты
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