Levels Club Bangkok в Bangkok
Популярный ночной клуб, известный энергичными вечеринками с EDM, хип-хопом и хаусом. Расположен на 6-м этаже отеля Aloft.
Коктейльная карта
Живая музыка
Терраса
Полный бар
Бронирование столов
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
6th Floor of the Aloft Hotel เลขที่ 35 Sukhumvit 11 Aly, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 03:00
Вторник22:00 - 03:00
Среда22:00 - 03:00
Четверг22:00 - 03:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 03:00
Воскресенье22:00 - 03:00