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The Jim Thompson House Museum в Бангкоке

The Jim Thompson House Museum

О месте

Очаровательный тайский дом в центре Бангкока, где жил американский бизнесмен Джим Томпсон, «король тайского шелка». Построенный в 1959 году из разобранных домов Аюттхаи, он хранит коллекцию искусства, антиквариата и шелковых тканей, создавая атмосферу тропического оазиса среди городской суеты.

Особенности

Парковка

Контакты

6 Kasem San 2 Alley, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330
+6622167368

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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