Wat Paknam Phasi Charoen в Бангкоке
О месте
Величественный королевский буддийский храм в Бангкоке, основанный в 1610 году в период Аюттхая и известный как центр традиции Дхаммакая с гигантским Будда и уникальной ступой. Расположен на берегу каналов, он сочетает древнюю историю с современными архитектурными шедеврами.
Контакты
300, Ratchamongkhon Prasat Alley, Pak Khlong Phasi Charoen, Phasi Charoen, Bangkok 10160
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 20:00
Вторник06:00 - 20:00
Среда06:00 - 20:00
Четверг06:00 - 20:00
Пятница06:00 - 20:00
Суббота06:00 - 20:00
Воскресенье06:00 - 20:00