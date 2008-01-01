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Safari World в Бангкоке

Safari World

О месте

Крупный зоопарк и парк развлечений под открытым небом, один из самых популярных аттракционов Таиланда. Он предлагает посетителям близкое общение с животными в условиях, приближенных к естественным.

Особенности

Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

99 Panya Indra Rd, Sam Wa Tawan Tok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510
+6625181000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:30
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:30
Воскресенье09:00 - 17:30
Контакты
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