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Potong в Бангкоке

Potong

О месте

Атмосферный ресторан высокой кухни в Чайнатауне Бангкока, где шеф Пэм переосмысляет тайско-китайские вкусы в формате авторского дегустационного меню. Ресторан занимает старое здание бывшей аптеки её семьи, и весь опыт построен как путешествие по нескольким этажам — от приветственного напитка до ужина и бара.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

422 Vanich 1 Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100
+66829793950

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:30 - 23:00
Вторник16:30 - 23:00
Среда16:30 - 23:00
Четверг16:30 - 23:00
Пятница16:30 - 23:00
Суббота16:30 - 23:00
Воскресенье16:30 - 23:00
Контакты
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