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Paste Bangkok в Бангкоке

Paste Bangkok

О месте

Утончённый тайский ресторан в центре Бангкока, отмеченный звездой Мишлен, с современной интерпретацией королевской кухни.

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

3rd Fl Gaysorn Centre 999 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
+6626561003

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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