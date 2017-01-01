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Sra Bua by Kiin Kiin в Бангкоке

Sra Bua by Kiin Kiin

О месте

Современный тайский fine dining‑ресторан в отеле Siam Kempinski в Бангкоке, превращающий знакомые тайские вкусы в изящный гастрономический опыт. Здесь традиционная кухня переосмыслена с помощью современных техник и подаётся в виде продуманных дегустационных сетов, где каждое блюдо выглядит как маленькое произведение искусства.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Wi-Fi
Валет-паркинг
Парковка
Бронирование столов

Контакты

991/9, Siam Kempinski Hotel, Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330
+6621629000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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