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Le Normandie в Бангкоке

Le Normandie

О месте

Легендарный французский ресторан высокой кухни в отеле Mandarin Oriental Bangkok, уже более полувека считающийся одной из самых изысканных гастрономических точек города. Это утончённое пространство с панорамными окнами на реку Чао Прайя.

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500
+6626599000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30
Контакты
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