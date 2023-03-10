Аренда яхты в Бангкоке

Яхты для особых случаев

Вечерняя жизнь на воде особенно эффектна благодаря огням набережных и архитектуре вдоль Чаупхраи. Такой формат позволяет собрать насыщенную программу, не покидая борта.

Частный ужин на воде — несколько часов на борту с полноценной подачей блюд, вином и музыкой вместо обычного вечера в ресторане.

Ночной праздник — коктейли, диджей и танцы с меняющейся панорамой освещённого города.

Праздничный вечер во время Сонгкрана или другого культурного события — возможность наблюдать за атмосферой праздника с воды, оставаясь вдали от самой большой толпы.

Город после наступления темноты становится частью декора, а сама река задаёт вечеру совершенно другой ритм.