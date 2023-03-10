Аренда яхты в Бангкоке
Оставьте городской шум позади и перенесите вечер на воду, где огни мегаполиса становятся частью пейзажа. Яхта подходит для частного ужина, встречи, праздника или просто нескольких часов полного переключения.
Что мы предлагаем
Водный маршрут может быть динамичным или максимально спокойным, в зависимости от формата дня. В программу можно включить городской пейзаж, ужин, встречу или частное мероприятие.
- Прогулки по реке и водным маршрутам вокруг мегаполиса.
- Вечерние круизы с ужином и панорамным видом на огни города.
- Яхты для корпоративных встреч и частных переговоров.
- Организация небольших праздников и встреч на борту.
Продолжительность чартера определяется под конкретное событие или программу.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Вечерний чартер требует особенно точной работы, когда ужин, программа и перемещения должны оставаться синхронизированными. Экипаж следит за деталями, сохраняя лёгкую атмосферу на борту.
- Ужин и напитки с обслуживанием, соответствующим формату частного мероприятия.
- Поддержка во время деловых встреч, праздников и вечерних круизов.
- Капитан и команда, способные работать в плотном городском графике.
Дополнительные услуги
Речной маршрут может стать частью вечернего сценария с ужином, музыкой и красивой сменой городских видов. При этом яхта может оставаться полностью приватным пространством, подготовленным только для вашей компании.
- Живое музыкальное сопровождение с возможностью пригласить вокалиста или небольшую акустическую группу.
- Индивидуальная коктейльная карта, созданная барменом специально для вечера.
- Профессиональная съёмка мероприятия с фотографиями, подготовленными после круиза.
- Организация праздничного декора, включая цветочные композиции, свечи и тематические элементы.
Маршруты и направления
Главная водная артерия Бангкока — река Чаопрайя, но яхтенный маршрут не обязательно ограничивать центральной частью города. От исторических кварталов можно перейти к каналам Тхонбури, где плотная городская среда постепенно сменяется более камерными пейзажами.
- Центральная Чаопрайя — маршрут мимо Ват-Аруна, Большого дворца, Ват-Пхо и исторических кварталов.
- Раттанакосин и Тхонбури — сочетание главных достопримечательностей с более тихими участками вдоль традиционной застройки.
- Бангкок-Ной и каналы Тхонбури — камерный вариант с узкими водными путями и менее парадной стороной города.
- Чаопрайя на закате — вечерняя прогулка среди подсвеченных храмов, мостов и современной городской линии.
Яхты для особых случаев
Вечерняя жизнь на воде особенно эффектна благодаря огням набережных и архитектуре вдоль Чаупхраи. Такой формат позволяет собрать насыщенную программу, не покидая борта.
- Частный ужин на воде — несколько часов на борту с полноценной подачей блюд, вином и музыкой вместо обычного вечера в ресторане.
- Ночной праздник — коктейли, диджей и танцы с меняющейся панорамой освещённого города.
- Праздничный вечер во время Сонгкрана или другого культурного события — возможность наблюдать за атмосферой праздника с воды, оставаясь вдали от самой большой толпы.
Город после наступления темноты становится частью декора, а сама река задаёт вечеру совершенно другой ритм.