Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Museu Picasso в Барселоне

Museu Picasso

О месте

В одном из самых популярных музеев Барселоны, Музее Пикассо, собрана обширная коллекция ранних работ Пабло Пикассо, сопровожденная информацией о его становлении как художника. Музей расположен среди средневековых дворцов в самом сердце Готического квартала.

Контакты

Carrer de Montcada, 15-23, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
+34932563000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 20:00
Среда09:00 - 20:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 20:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM