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MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) в Барселоне

MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona)

О месте

Ведущий музей современного искусства Барселоны, MACBA, представляет авангардное искусство середины XX века. Расположенный в удивительном модернистском здании в районе Раваль, музей регулярно проводит динамичные выставки и культурные мероприятия.

Контакты

Plaça dels Àngels, 1, Ciutat Vella, 08001 Barcelona
+34934813368

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 19:30
Среда11:00 - 19:30
Четверг11:00 - 19:30
Пятница11:00 - 19:30
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 15:00
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