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Fundació Joan Miró в Барселоне

Fundació Joan Miró

О месте

Посвященный творчеству Жоана Миро, этот музей на холме Монжуик представляет собой яркое культурное пространство, отражающее творческое наследие художника. Коллекция включает в себя картины, скульптуры и текстиль, а само здание является шедевром современной архитектуры.

Контакты

Parc de Montjuïc, s/n, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
+34934439470

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 19:00
Контакты
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