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Tandem Skydive Barcelona City в Барселоне

Tandem Skydive Barcelona City

О месте

Городской центр Tandem Skydive Barcelona — это удобная точка в самом сердце Барселоны, где вы можете приобрести свой первый прыжок с парашютом с высоты 4000 метров над Коста-Брава и подготовиться к незабываемому воздушному приключению.

Контакты

Carrer de Mallorca, 299, Baixos, Eixample, 08037 Barcelona
+34619581160

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 14:00
Контакты
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