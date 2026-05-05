AZUR by Mauro Colagreco в Beijing
О месте
Французская кухня от шеф-повара с Мишленовской звездой, блюда в стиле Ривьеры. Необычные сочетания вкусов и контрастов, символизирующие свободу и вдохновение.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
Shangri-La Hotel Beijing, 1层29 Zizhuyuan Rd, 29, Haidian District, Beijing
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:30
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница18:00 - 22:30
Суббота18:00 - 22:30
Воскресенье18:00 - 22:30