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Vault Bar в Берлине

Vault Bar

О месте

Спикизи-бар в Берлине, где подают эксклюзивные коктейли в роскошной обстановке с самой большой барной стойкой в городе. Это идеальное место для ценителей крафтовых напитков вроде Sazerac, Chocolate Negroni, Sesame Street и Purple Cloud.

Особенности

Полный бар
Живая музыка
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Oranienburger Str. 4, 10178 Berlin
+4917664755327

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 01:00
Вторник20:00 - 01:00
Среда20:00 - 01:00
Четверг20:00 - 01:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 01:00
Контакты
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