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Tausend в Берлине

Tausend

О месте

Элитный бар и ресторан в Берлине, сочетающий изысканную кухню, креативные коктейли и живую музыку в футуристическом интерьере. Это культовое место для ценителей ночной жизни: длинный туннельный зал с зеркалами и круглым освещением, а за барной стойкой прячется секретный ресторан Tausend Cantina с азиатско-европейскими блюдами.

Особенности

Живая музыка
Тихая обстановка
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Schiffbauerdamm 11, 10117 Berlin
+493027582070

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 02:00
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье20:00 - 03:00
Контакты
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