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BonBon Bar в Берлине

BonBon Bar

О месте

Модный коктейльный бар в самом сердце Берлина. Он сочетает уютную атмосферу с престижным вайбом, идеально подходит для вечерних посиделок с друзьями или романтических встреч.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Torstraße 133, 10119 Berlin
+4915225379466

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 02:00
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 03:00
Суббота19:00 - 03:00
Воскресенье19:00 - 01:00
Контакты
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