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Reingold Bar в Берлине

Reingold Bar

О месте

Легендарный коктейльный бар Берлина в стиле ар-деко 1920–1930-х годов, атмосферой, напоминающей эпоху Джеймса Бонда. Это культовое место для ценителей классических коктейлей вроде Martini, Cosmopolitan или Tom Collins.

Особенности

Бронирование столов
Полный бар
Тихая обстановка
Терраса
Принимают карты
Можно с животными

Контакты

Novalisstraße 11, 10115 Berlin
+493041723540

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 02:00
Контакты
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