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Lorenz Adlon Esszimmer в Берлине

Lorenz Adlon Esszimmer

О месте

Элегантный ресторан высокой кухни в историческом отеле Adlon Kempinski прямо у Бранденбургских ворот. Это камерное пространство с небольшим количеством столиков, камином и классическим, немного дворцовым интерьером, из окон которого открывается вид на одну из главных достопримечательностей Берлина.

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Unter den Linden 77, 10117 Berlin
+493022611960

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Суббота19:00 - 23:00
Контакты
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