Lorenz Adlon Esszimmer в Берлине
О месте
Элегантный ресторан высокой кухни в историческом отеле Adlon Kempinski прямо у Бранденбургских ворот. Это камерное пространство с небольшим количеством столиков, камином и классическим, немного дворцовым интерьером, из окон которого открывается вид на одну из главных достопримечательностей Берлина.
Особенности
Посадочные места
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Unter den Linden 77, 10117 Berlin
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Суббота19:00 - 23:00