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Sphere Tim Raue в Берлине

Sphere Tim Raue

О месте

Обновлённое вращающееся рестораны на высоте 207 метров в Берлинской телевизионной башне (Fernsehturm), где звёздный шеф Тим Рау представляет берлинскую кухню с современным акцентом.

Особенности

Веганские блюда
Винная карта
Бронирование столов
Wi-Fi
Посадочные места
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Alexanderplatz, Panoramastraße 1A, 10178 Berlin
+4930247575875

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 23:00
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