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Facil в Берлине

Facil

О месте

Спокойный ресторан высокой кухни с двумя звёздами Michelin на верхнем этаже Mandala Hotel у Потсдамской площади. Отсюда открывается приятный вид на зелёный внутренний сад с бамбуком, что сразу создаёт ощущение уюта и лёгкости в центре шумного Берлина.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Винная карта
Вегетарианские блюда
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Potsdamer Str. 3, 10785 Berlin
+4930590051234

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Контакты
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